Малком назвал две команды, которые способны конкурировать с «Зенитом» в предстоящем сезоне 

Форвард «Зенита» Малком предположил, какие российские клубы могут навязать борьбу «Зениту» за звание чемпиона России.

«Назову «Спартак» и «Ростов». Это команды, которые стараются играть в зрелищный футбол. Тренеры ставят комбинационную игру — это хорошо для российского чемпионата, который, как я понимаю, часто критикуют за отсутствие зрелищной игры. Говорят, что здесь силовой футбол и одна сплошная борьба. «Спартак» и «Ростов», как мне кажется, очень здорово строят игру», — приводит слова 26-летнего футболиста «Чемпионат».

Добавим, по итогам сезона-2022/2023 «Зенит» в пятый раз кряду одержал победу в Российской Премьер Лиге, а бразильский нападающий сине-бело-голубых стал лучшим бомбардиром местного чемпионата.

В матче первого тура нового сезона РПЛ петербуржцы отправятся в гости к «Пари НН» в Нижний Новгород. Игра состоится 22 июля.