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«Балтика» одержала разгромную победу над «Ислочью» в товарищеском матче 

«Балтийцы» забили пять безответных голов. 
15 июля 2023 21:51
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Балтики» на выезде нанесли разгромное поражение «Ислочи» в контрольной игре.

Отметим, что матч завершился со счётом 5:0 в пользу калининградской команды.

В составе победителей забитыми мячами отметились Тамерлан Мусаев (9-я минута), Кирилл Маляров (18), Владислав Лазарев, реализовавший пенальти (37), Аслан Дудиев (74) и Максим Кузьмин (78).

Добавим, что в матче 1-го тура РПЛ «Балтика» отправится в гости к «Сочи». Очная встреча футбольных клубов состоится 23 июля и начнётся в 20:00 по московскому времени.

Товарищеский матч

«Ислочь» (Минск) – «Балтика» (Калининград) – 0:5 (0:3)

Голы: – Мусаев, 9. Маляров, 18. Лазарев, 37 (пенальти). Дудиев, 74. Кузьмин, 78.

источник: «Советский спорт»
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