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Хенесс считает, «Бавария» в это трансферное окно подпишет нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна

Действующее соглашение форварда со «шпорами» рассчитано до лета 2025 года.
15 июля 2023 21:55
автор: Степан Шереметьев

Экс-президент «Баварии» и член совета директоров немецкого клуба Ули Хенесс считает, что мюнхенский клуб в это трансферное окно подпишет нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«Гарри Кейн очень четко дал понять, что принял решение. Если он сдержит свое слово, мы его подпишем. «Тоттенхэму» придется сдаться, мы должны получить запрашиваемую цену от Леви», - приводит слова функционера Sport1.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» отклонил первое предложение «Баварии» по Кейну на 70 миллионов фунтов стерлингов (81 млн евро).

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