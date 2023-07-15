Хенесс считает, «Бавария» в это трансферное окно подпишет нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна

Экс-президент «Баварии» и член совета директоров немецкого клуба Ули Хенесс считает, что мюнхенский клуб в это трансферное окно подпишет нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«Гарри Кейн очень четко дал понять, что принял решение. Если он сдержит свое слово, мы его подпишем. «Тоттенхэму» придется сдаться, мы должны получить запрашиваемую цену от Леви», - приводит слова функционера Sport1.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» отклонил первое предложение «Баварии» по Кейну на 70 миллионов фунтов стерлингов (81 млн евро).