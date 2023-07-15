Семак прокомментировал эмоции хавбека «Зенита» Клаудиньо на замену в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по эмоциональной замене Клаудиньо в матче против ЦСКА (0:0, пен. 5:4) за Суперкубок России.

Напомним, что бразилец вышел в стартовом составе и покинул поле на 63-й минуте.

«Просто игрок эмоционально отреагировал на замену. Как вы знаете, у него было повреждение, много пропустил. Мы пытаемся максимально его здоровье сохранить. Каждый футболист хочет играть, это рабочие моменты», - приводит «Матч ТВ» слова Семака.

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России в своей истории и стал абсолютным рекордсменом по этому показателю. На счету ЦСКА – семь подобных трофеев.

В сезоне-2022/2023 петербуржцы стали досрочными чемпионами России, а красно-синие – обладателями Кубка страны.