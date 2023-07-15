Форвард «Зенита» Сергеев рассказал, какую задачу клуб хочет выполнить в новом сезоне РПЛ 

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением по поводу цели команды на сезон-2023/2024 в РПЛ.

«Чемпионат и Кубок — будем надеяться, что выиграем. Каждый хочет выигрывать. От игры к игре и от сезона к сезону. Хотим поставить рекорд РПЛ — пройти сезон без поражений. Потом посмотрим на статистику», — приводит слова 28-летнего футболиста «Чемпионат».

Добавим, что в сезоне-2022/2023 «Зенит» досрочно стал победителем чемпионата России в пятый раз кряду. Всего Сергеев провел за сине-бело-голубых 50 матчей, в которых забил 19 голов и отдал девять результативных передач. Он присоединился к команде Сергея Семака в январе прошлого года.