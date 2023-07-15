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«Вест Хэм» рассчитывает подписать футболиста сборной Англии

В настоящий момент игрок выступает за «Манчестер Юнайтед».
15 июля 2023 22:22
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Telegraph.

Как утверждает источник, «Вест Хэм» планирует взять 30-летнего футболиста в аренду после того, как завершился переход полузащитника Деклана Райса в «Арсенал». Сообщается, что сам Харри не хочет покидать команду Эрика тен Хага и готов бороться за место в составе манкунианцев.

Добавим, Магуайр перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» в августе 2019 года. В сезоне-2022/2023 в составе «красных дьяволов» он принял участие в 31 матче и не отличился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро.

источник: The Telegraph
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