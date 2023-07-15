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«Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере вратаря сборной Камеруна

В ближайшее время стороны объявят о переходе голкипера.
15 июля 2023 22:25
автор: Александр Евграфов

Английский «Манчестер Юнайтед» договорился с миланским «Интером» о переходе вратаря «нерадзурри» Андре Онаны, сообщает Sky Sports.

По данным источника, клубы зафиксировали сумму трансфера камерунского голкипера. Она составит 50 млн евро плюс бонусные выплаты. Предполагается, что Онана заключит четырехлетний контракт с возможностью продления еще на год.

Ранее «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента покинул вратарь Давид де Хеа. На данный момент в составе «МЮ» два вратаря: Том Хитон и Дин Хендерсон.

В минувшем сезоне Онана в составе «Интера» стал финалистом Лиги чемпионов. В предстоящем сезоне и «Интер», и «Манчестер Юнайтед» сыграют в главном европейском клубном футбольном турнире.

источник: Sky Sports
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