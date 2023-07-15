Чепчугов сравнил противостояние Акинфеева и Кержакова в серии пенальти с битвой тигра и льва

Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов оценил прошедшую серию пенальти в матче Суперкубка России, в котором московский клуб выступал против «Зенита».

«Небольшой перевес по игре в основное время был в пользу ЦСКА, не хватило точности в завершающей стадии. Также не хватало тонких ходов от группы атаки обеих команд. Исход матча решился в серии пенальти, где вратари хорошо себя проявили — тигр переиграл льва и «Зенит» достойно забирает титул!», – приводит слова 38-летнего футболиста «РБ Спорт».

Добавим, что матч за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом» завершился победой сине-бело-голубых. В основное время встречи голов забито не было. Питерский клуб обыграл армейцев в серии пенальти со счетом 5:4.