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Чепчугов сравнил противостояние Акинфеева и Кержакова в серии пенальти с битвой тигра и льва

Сегодня, 15 июля «Зенит» одолел ЦСКА в серии 11-метровых ударов и выиграл Суперкубок России.
15 июля 2023 22:32
автор: Глеб Шевяков

Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов оценил прошедшую серию пенальти в матче Суперкубка России, в котором московский клуб выступал против «Зенита».

«Небольшой перевес по игре в основное время был в пользу ЦСКА, не хватило точности в завершающей стадии. Также не хватало тонких ходов от группы атаки обеих команд. Исход матча решился в серии пенальти, где вратари хорошо себя проявили — тигр переиграл льва и «Зенит» достойно забирает титул!», – приводит слова 38-летнего футболиста «РБ Спорт».

Добавим, что матч за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом» завершился победой сине-бело-голубых. В основное время встречи голов забито не было. Питерский клуб обыграл армейцев в серии пенальти со счетом 5:4.

источник: «РБ-Спорт»
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