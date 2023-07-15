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Бекхэм признался, что с приходом Лионеля Месси в «Интер Майами» сбылась его мечта

Американская команда представила аргентинского форварда в качестве своего игрока сегодня, 15 июля.
15 июля 2023 22:59
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался насчет того, что нападающий Лионель Месси сегодня, 15 июля, официально присоединился к клубу MLS.

«Десять лет назад, когда я начал свое путешествие по созданию новой команды в Майами, я сказал, что мечтаю привести в этот удивительный город величайших футболистов мира. Сегодня эта мечта сбылась. Очень горжусь тем, что игрок уровня Лео присоединяется к нашему клубу, но я также рад приветствовать хорошего друга, замечательного человека и его прекрасную семью», – приводит слова 48-летнего функционера Sky Sport.

Добавим, Месси перешел в «Интер Майами» на правах свободного агента после того, как истек его контракт с «ПСЖ». В сезоне-2022/2023 он отыграл за парижский клуб 41 матч, в которых отличился 21 забитым мячом и отдал 20 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет 35 миллионов евро.

источник: Sky Sports
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