Месси дал первый комментарий после того, как был представлен игроком клуба «Интер Майами»

Аргентинский нападающий Лионель Месси дал комментарий пресс-службе «Интер Майами» после того, как официально стал игроком клуба.

«Я очень рад начать следующий шаг в своей карьере в «Интер Майами» и в Соединенных Штатах Америки. Это фантастическая возможность, вместе мы продолжим строить этот прекрасный проект. Задача состоит в том, чтобы работать сообща для достижения поставленных целей, и я хочу как можно быстрее начать оказывать помощь своему новому дому», - сказал Месси, чьи слова опубликованы на официальном сайте «Интер Майами».

К слову, 36-летний футболист будет получать до 60 миллионов долларов в год. Он может дебютировать в составе новой команды 21 июля - в матче с мексиканским «Крус Асуль».