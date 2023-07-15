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Месси дал первый комментарий после того, как был представлен игроком клуба «Интер Майами»

Американская команда подписала семикратного обладателя «Золотого мяча» на два с половиной года.
15 июля 2023 23:06
автор: Максим Скороходов

Аргентинский нападающий Лионель Месси дал комментарий пресс-службе «Интер Майами» после того, как официально стал игроком клуба.

«Я очень рад начать следующий шаг в своей карьере в «Интер Майами» и в Соединенных Штатах Америки. Это фантастическая возможность, вместе мы продолжим строить этот прекрасный проект. Задача состоит в том, чтобы работать сообща для достижения поставленных целей, и я хочу как можно быстрее начать оказывать помощь своему новому дому», - сказал Месси, чьи слова опубликованы на официальном сайте «Интер Майами».

К слову, 36-летний футболист будет получать до 60 миллионов долларов в год. Он может дебютировать в составе новой команды 21 июля - в матче с мексиканским «Крус Асуль».

источник: ФК «Интер Майами»
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