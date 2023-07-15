Малком отреагировал на слухи о его возможном уходе из «Зенита» 

Форвард «Зенита» Малком прокомментировал новость о том, что он может перейти в клуб Саудовской Аравии в летнее трансферное окно.

«Зенит» или Саудовская Аравия? «Зенит»! Я ничего не знаю о предложении из Саудовской Аравии в 50 млн. У меня контракт с «Зенитом», – приводит слова 26-летнего нападающего журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Ранее появилась информация, что бразильский игрок находится в шаге от перехода в саудовскую команду.

Добавим, Малком выступает за «Зенит» с лета 2019 года. В сезоне-2022/2023 он провел за команду Сергея Семака 33 матча, в которых забил 26 голов и девять результативных передач. По итогам прошедшего розыгрыша РПЛ сине-бело-голубые стали чемпионами России.