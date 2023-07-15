ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Малком отреагировал на слухи о его возможном уходе из «Зенита» 

Ранее сообщалось, что бразилец может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. 
15 июля 2023 23:10
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Зенита» Малком прокомментировал новость о том, что он может перейти в клуб Саудовской Аравии в летнее трансферное окно.

«Зенит» или Саудовская Аравия? «Зенит»! Я ничего не знаю о предложении из Саудовской Аравии в 50 млн. У меня контракт с «Зенитом», – приводит слова 26-летнего нападающего журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Ранее появилась информация, что бразильский игрок находится в шаге от перехода в саудовскую команду.

Добавим, Малком выступает за «Зенит» с лета 2019 года. В сезоне-2022/2023 он провел за команду Сергея Семака 33 матча, в которых забил 26 голов и девять результативных передач. По итогам прошедшего розыгрыша РПЛ сине-бело-голубые стали чемпионами России.

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
Юрий Сёмин назвал лотереей серию пенальти в матче за Суперкубок России 
Обладателем трофея стал «Зенит», оказавшись сильнее ЦСКА в серии 11-метровых ударов. 
15.07.2023 23:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гарсия заявил, что Осимхен хочет остаться в «Наполи»
Ранее сообщалось, что к игроку проявляют интерес несколько клубов.
15.07.2023 23:15
Футбол
автор: Степан Шереметьев
На форварда сборной Сербии Тадича претендуют несколько клубов из Саудовской Аравии
Недавно Тадич покинул «Аякс» в качестве свободного агента.
15.07.2023 23:12
Футбол
автор: Александр Евграфов
Месси дал первый комментарий после того, как был представлен игроком клуба «Интер Майами»
Американская команда подписала семикратного обладателя «Золотого мяча» на два с половиной года.
15.07.2023 23:06
Футбол
автор: Максим Скороходов
Бекхэм признался, что с приходом Лионеля Месси в «Интер Майами» сбылась его мечта
Американская команда представила аргентинского форварда в качестве своего игрока сегодня, 15 июля.
15.07.2023 22:59
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Кардифф» сообщил о возвращении полузащитника Аарона Рэмзи
Валлиец подписал с клубом двухлетний контракт.
15.07.2023 22:58
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Интер» определился с нападающими, которые могут заменить Лукаку
Итальянский клуб не смог договориться с «Челси» о трансфере.
15.07.2023 22:40
Футбол
автор: Максим Скороходов
Роман Ротенберг назвал «Зенит» флагманом российского футбола
Накануне петербургский клуб победил в Суперкубке страны.
15.07.2023 22:36
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Чепчугов сравнил противостояние Акинфеева и Кержакова в серии пенальти с битвой тигра и льва
Сегодня, 15 июля «Зенит» одолел ЦСКА в серии 11-метровых ударов и выиграл Суперкубок России.
15.07.2023 22:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.