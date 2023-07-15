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На форварда сборной Сербии Тадича претендуют несколько клубов из Саудовской Аравии

Недавно Тадич покинул «Аякс» в качестве свободного агента.
15 июля 2023 23:12
автор: Александр Евграфов

Нападающий сборной Сербии Душан Тадич может продолжить карьеру в одном из саудовских клубов, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, на сербского футболиста претендуют «Аль-Халидж» и ряд других клубов. Помимо них, в числе претендентов – турецкий «Бешикташ». Однако, «Бешикташ» намерен предложить бывшему футболисту «Аякса» однолетний контракт, в то время как «Аль-Халидж» как минимум двухлетний.

Отмечается, что 34-летний игрок в ближайшее время примет решение о продолжении карьеры. Ранее Тадич покинул амстердамский «Аякс» в составе которого стал трехкратным чемпионом Нидерландов и двукратным обладателем Кубка страны. Контракт игрока с амстердамским клубом истёк в конце июня этого года, после чего стороны решили не продлевать сотрудничество.

В минувшем сезоне Тадич провел 47 матчей за «Аякс» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 18 результативных передач.

источник: «Советский спорт»
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