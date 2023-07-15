Гарсия заявил, что Осимхен хочет остаться в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия рассказал о возможном продлении контракта с нападающим Виктором Осимхеном.

«Я могу заверить вас, что он хочет остаться в «Наполи», он счастлив здесь и по-прежнему хочет делать великие дела», - приводит слова специалиста журналист Альфредо Педулла.

Напомним, что Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

В минувшем сезоне 24-летний нигериец провел 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал пять голевых передач. Он стал лучшим бомбардиром Серии А.