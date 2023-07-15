Юрий Сёмин назвал лотереей серию пенальти в матче за Суперкубок России 

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин подвел итоги матча за Суперкубок России, в котором «Зенит» одержал победу над ЦСКА в серии пенальти (0:0, пенальти - 5:4).

«Нельзя сказать, что Кержаков переиграл Акинфеева в серии пенальти – это лотерея. Ренан издевательски забил пенальти? Почему же? Он уверенный в себе молодой человек. Он так бьёт и забивает, потому что вратари гадают при ударах. Он очень уверенно пробил», – приводит слова российского специалиста Metaratings.ru.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Зенит» под руководством Сергея Семака стал чемпионом России в пятый раз подряд. ЦСКА во главе с Владимиром Федотовым стал обладателем Кубка страны.