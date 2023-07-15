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Вратарь «Зенита» Кержаков - об отраженных пенальти в матче с ЦСКА: поймал на живца

Голкипер сине-бело-голубых отбил два удара в послематчевой серии.
15 июля 2023 23:26
автор: Максим Скороходов

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков дал комментарий поле победы над ЦСКА в Суперкубке России.

Напомним, что основное время завершилось вничью - 0:0, а в серии пенальти «Зенит» выиграл – 5:4, при этом Кержаков отразил два удара с одиннадцатиметровой отметки.

«Если в двух словах, то мы победили. Я пять лет заманивал и сейчас поймал на живца. Ну получилось и получилось, когдато это должно было случиться. Сколько можно было пропускать? Слышал, как трибуны кричали: «Миша Кержаков». Атмосфера шикарная. Мы знали, что можем обогнать ЦСКА по количеству Суперкубков, для нас это было важно», - приводит «Матч ТВ» слова Кержакова.

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России в своей истории и стал абсолютным рекордсменом по этому показателю. На счету ЦСКА – семь подобных трофеев.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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