Вратарь «Зенита» Кержаков - об отраженных пенальти в матче с ЦСКА: поймал на живца

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков дал комментарий поле победы над ЦСКА в Суперкубке России.

Напомним, что основное время завершилось вничью - 0:0, а в серии пенальти «Зенит» выиграл – 5:4, при этом Кержаков отразил два удара с одиннадцатиметровой отметки.

«Если в двух словах, то мы победили. Я пять лет заманивал и сейчас поймал на живца. Ну получилось и получилось, когда‑то это должно было случиться. Сколько можно было пропускать? Слышал, как трибуны кричали: «Миша Кержаков». Атмосфера шикарная. Мы знали, что можем обогнать ЦСКА по количеству Суперкубков, для нас это было важно», - приводит «Матч ТВ» слова Кержакова.

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России в своей истории и стал абсолютным рекордсменом по этому показателю. На счету ЦСКА – семь подобных трофеев.