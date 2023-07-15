В «Венеции» отреагировали на слухи об интересе российских клубов к Денису Черышеву

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин сообщил, что клуб в данный момент не имеет трансферных предложений по нападающему команды Денису Черышеву.

Ранее появилась информация, что в услугах россиянина из стана оранжево-черно-зеленых заинтересованы «Леванте» и ряд российских команд.

«У нас нет предложения от «Леванте» по поводу Дениса Черышева, также и от российских команд. По трансферу россиянина в клуб пока не было обращений. Игрок находится в составе «Венеции» и проходит предсезонную подготовку с другими футболистами команды», — приводит слова 35-летнего функционера Sport24.ru.

Добавим, Черышев перешел в «Венецию» в августе прошлого года в качестве свободного агента. В сезоне-2022/2023 за клуб Серии В он провел 24 матча, отличился четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами. Его контракт с командой Паоло Ваноли рассчитан до конца июня 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в один миллион евро.