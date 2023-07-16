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Сёмин дал совет ЦСКА, чтобы команда могла бороться за чемпионство

Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал итоги матча за Суперкубок России.
16 июля 2023 00:00
автор: Александр Евграфов

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что ЦСКА вполне по силам бросить вызов «Зениту» в борьбе за чемпионство, нужно лишь сделать несколько шагов.

«По игре ЦСКА был даже интереснее «Зенита», было чуть больше моментов. ЦСКА может конкурировать с «Зенитом» за чемпионство. Это показал и прошлый сезон. ЦСКА нужно усилить атаку, и тогда команда Федотова сможет бороться за золотые медали», - цитирует Сёмина «РБ-Спорт».

По словам Сёмина, команды в матче за Суперкубок страны показали хороший уровень, несмотря на то, что это только начало сезона и кондиции еще не набраны.

В субботу действующие чемпионы России в серии послематчевых пенальти победили московский ЦСКА – 5:4.

источник: «РБ-Спорт»
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