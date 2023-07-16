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Хенесс заявил, что Кейн принял решение о переходе в «Баварию»

Форвард станет игроком мюнхенского клуба.
16 июля 2023 07:25
автор: Александр Шульгин

Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс заверил, что нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн принял окончательное решение о переходе в немецкий клуб.

«Кейн очень ясно дал понять, что он принял решение. И если все так и останется, мы его получим. Леви умен. Сначала мы должны заставить его назвать цену. Он играет на время и является отличным профессионалом. Я очень ценю его. Но и люди с другой стороны занимаются такими делами не со вчерашнего дня.

Что нам действительно нравится в Кейне, так это то, что его советники, то есть отец и его брат, очень приятные люди. До сих пор они всегда придерживались того, что обещали. И если так и останется, то всё будет в порядке», — приводит слова Хенесса журналист издания Abendzeitung Макисимилиан Кох.

Напомним, сам футболист склоняется к тому, чтобы перейти в немецкий клуб, мотивируя это тем, что хочет выигрывать трофеи.

В минувшем сезоне Кейн провёл 47 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил 31 мяч.

В составе сборной Англии футболист принимал участие в ЧМ-2018 и ЧМ-2022, а также является серебряным призёром Евро-2020.

источник: Abendzeitung
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