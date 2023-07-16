Тухель намекнул на уход Мане из «Баварии»: на его позиции высокая конкуренция

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель раскритиковал нападающего команды Садион Мане за неудачно проведенный прошлый сезон.

«Садио неудовлетворительно провёл минувший сезон, не оправдав ни своих, ни клубных ожиданий. На его позиция высокая конкуренция: Коман очень важен для «Баварии», Гнабри вновь в хорошей форме и забивает. Мане оказался в тяжёлой ситуации», - приводит слова Тухеля Sport1.de.

Напомним, Мане провел 38 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. Форвард был вынужден пропустить часть сезона из-за травмы, в том числе, и ЧМ-2022.

Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года, однако ранее стало известно об интересе к нему со стороны «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

В то же время, «Бавария» активно пытается заполучить Гарри Кейна из «Тоттенхэма».