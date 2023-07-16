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Мальдини выбирает между должностями в «ПСЖ» и сборной Италии

Итальянец рассматривает различные варианты трудоустройства после расставания с родным «Миланом».
16 июля 2023 08:17
автор: Александр Шульгин

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини может занять пост технического директора в «ПСЖ».

Как сообщает Corriere dello Sport, единственным условием Мальдини является отказ парижского клуба от услуг советника по спортивным вопросам Луиша Кампуша.

Кроме того, легенда «Милана» имеет приглашение от сборной Италии, где он может стать главой делегации, однако здесь ему предстоит выдержать конкуренцию со стороны Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини или Габриэле Ориали.

Напомним, по окончании сезона-2022/23 Мальдини покинул пост технического директора родного «Милана». При нем клуб спустя долгие годы смог вернуть себе чемпионский титул, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

источник: Corriere dello Sport
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