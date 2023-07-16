Тухель раскритиковал Горетцку за неудачную концовку прошлого сезона

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился мнением о полузащитнике команды Леоне Горецке.

«Леон неудовлетворительно провел концовку сезона. Исходя из его статуса, мы многого от него ожидаем. Есть куда расти, и наша задача - помочь ему», - приводит слова специалиста Sport1.

Добавим, что Горецка присоединился к «Баварии» летом 2018 года. С тех пор за мюнхенскую команду 28-летний футболист провел 179 матчей, в которых забил 34 гола и отдал 35 результативных передач. Немецкий игрок является воспитанником «Бохума».