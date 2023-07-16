Газзаев рассказал, способен ли ЦСКА навязать «Зениту» борьбу за чемпионство

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев порассуждал о чемпионской гонке в новом сезоне. Накануне в Суперкубке России армейцы проиграли «Зениту» со счетом 0:0 (4:5 пен.).

«Сейчас сложно об этом говорить. Длинные турниры имеют свою специфику. Но если ЦСКА продолжит играть так же, как во второй части прошлого сезона, то все возможно. Правда, при условии, что будет качественное усиление», - приводит слова специалиста «СЭ».

Добавим, что «Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России в своей истории и стал абсолютным рекордсменом по этому показателю. На счету ЦСКА – семь подобных трофеев.

В сезоне-2022/2023 петербуржцы стали досрочными чемпионами России, а красно-синие – обладателями Кубка страны.