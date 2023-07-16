ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Газзаев рассказал, способен ли ЦСКА навязать «Зениту» борьбу за чемпионство

В прошлом сезоне армейцы финишировали на втором месте в РПЛ.
16 июля 2023 09:18
автор: Степан Шереметьев

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев порассуждал о чемпионской гонке в новом сезоне. Накануне в Суперкубке России армейцы проиграли «Зениту» со счетом 0:0 (4:5 пен.).

«Сейчас сложно об этом говорить. Длинные турниры имеют свою специфику. Но если ЦСКА продолжит играть так же, как во второй части прошлого сезона, то все возможно. Правда, при условии, что будет качественное усиление», - приводит слова специалиста «СЭ».

Добавим, что «Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России в своей истории и стал абсолютным рекордсменом по этому показателю. На счету ЦСКА – семь подобных трофеев.

В сезоне-2022/2023 петербуржцы стали досрочными чемпионами России, а красно-синие – обладателями Кубка страны.

Итальянский журналист оценил потенциального новичка «Спартака» Рожерио
Ранее сообщалось, что игрок «Сассуоло» близок к переходу в московский клуб.
16.07.2023 09:56
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Аршавин назвал главную причину поражения ЦСКА от «Зенита» в Суперкубке России
Питерский ветеран признал, что армейцы выглядели лучше соперника.
16.07.2023 09:42
Футбол
автор: Александр Шульгин
Газзаев считает, что уход Медины в «Спартак» не станет большой потерей для ЦСКА
16.07.2023 09:38
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Тухель раскритиковал Горетцку за неудачную концовку прошлого сезона
Специалист считает, что футболист должен показывать более высокий уровень.
16.07.2023 08:53
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Фенербахче» договорился с загребским «Динамо» о переходе вратаря Ливаковича
Также стала известна сумма трансфера.
16.07.2023 08:41
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Мальдини выбирает между должностями в «ПСЖ» и сборной Италии
Мальдини выбирает между должностями в «ПСЖ» и сборной Италии
Итальянец рассматривает различные варианты трудоустройства после расставания с родным «Миланом».
16.07.2023 08:17
Футбол
автор: Александр Шульгин
Тухель намекнул на уход Мане из «Баварии»: на его позиции высокая конкуренция
Тухель намекнул на уход Мане из «Баварии»: на его позиции высокая конкуренция
Сенегалец провел неудачный сезон.
16.07.2023 07:52
Футбол
автор: Александр Шульгин
Хенесс заявил, что Кейн принял решение о переходе в «Баварию»
Хенесс заявил, что Кейн принял решение о переходе в «Баварию»
Форвард станет игроком мюнхенского клуба.
16.07.2023 07:25
Футбол
автор: Александр Шульгин
Сёмин дал совет ЦСКА, чтобы команда могла бороться за чемпионство
Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал итоги матча за Суперкубок России.
16.07.2023 00:00
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.