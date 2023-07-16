Газзаев считает, что уход Медины в «Спартак» не станет большой потерей для ЦСКА

ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что не считает уход Медины в «Спартак» серьезной потерей. Накануне в Суперкубке России армейцы проиграли «Зениту» со счетом 0:0 (4:5 пен.).

«Я в общем-то никогда и не считал Медину системообразующим игроком армейцев. При этом соглашусь с вами. Зайнутдинов понравился. Играл агрессивно, нагнетал на своем фланге, выполнил отличную передачу на Гайича, но Кержаков сыграл в том эпизоде блестяще», - приводит слова специалиста «СЭ».

Добавим, что о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак» стало известно в понедельник, 10 июля. Согласно информации СМИ, сумма сделки составила около семи с половиной миллионов евро.

В прошедшем сезоне 26-летний футболист сыграл в составе армейцев 33 матча, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.