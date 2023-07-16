Аршавин назвал главную причину поражения ЦСКА от «Зенита» в Суперкубке России

Бывший полузащитник питерского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал результат матча за Суперкубок России, в котором действующий чемпион оказался сильнее обладателя Кубка страны ЦСКА.

«По игре ЦСКА был ближе к победе, Миша Кержаков сохранил интригу до серии пенальти и отбил два удара. ЦСКА необходимо приобретать игроков. Когда вместо Дивеева выходит Набабкин, качество разное. При всем уважении ЦСКА нужно усиление, уверен, оно будет, но вопрос - насколько хорошее и как быстро», - приводит слова ветерана телеканал «Матч ТВ».

Напомним, основное время встречи завершилось вничью 0:0. В серии послематчевых пенальти удача оказалась на стороне «Зенита».

Матч проходил в Казани, на стадионе «Ак Барс Арена».