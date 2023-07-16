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Аршавин назвал главную причину поражения ЦСКА от «Зенита» в Суперкубке России

Питерский ветеран признал, что армейцы выглядели лучше соперника.
16 июля 2023 09:42
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник питерского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал результат матча за Суперкубок России, в котором действующий чемпион оказался сильнее обладателя Кубка страны ЦСКА.

«По игре ЦСКА был ближе к победе, Миша Кержаков сохранил интригу до серии пенальти и отбил два удара. ЦСКА необходимо приобретать игроков. Когда вместо Дивеева выходит Набабкин, качество разное. При всем уважении ЦСКА нужно усиление, уверен, оно будет, но вопрос - насколько хорошее и как быстро», - приводит слова ветерана телеканал «Матч ТВ».

Напомним, основное время встречи завершилось вничью 0:0. В серии послематчевых пенальти удача оказалась на стороне «Зенита».

Матч проходил в Казани, на стадионе «Ак Барс Арена».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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