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Итальянский журналист оценил потенциального новичка «Спартака» Рожерио

Ранее сообщалось, что игрок «Сассуоло» близок к переходу в московский клуб.
16 июля 2023 09:56
автор: Степан Шереметьев

Итальянский журналист Франки Массимо высказался о возможном переходе в московский «Спартак» защитника «Сассуоло» Рожерио.

Ранее сообщалось, что красно-белые близки к покупке бразильца за 8 миллионов евро.

«Он классический левый защитник, любит работать, подключаться к атакам, подавать. Когда ему было 18 лет, то Рожерио казался многообещающим талантом», - приводит слова репортера Metaratings.ru.

Отметим, что в прошлом сезоне 25-летний Рожерио провел за «Сассуоло» 37 матчей и сделал четыре результативные передачи.

источник: «Метарейтинг»
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