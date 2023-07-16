Итальянский журналист оценил потенциального новичка «Спартака» Рожерио

Итальянский журналист Франки Массимо высказался о возможном переходе в московский «Спартак» защитника «Сассуоло» Рожерио.

Ранее сообщалось, что красно-белые близки к покупке бразильца за 8 миллионов евро.

«Он классический левый защитник, любит работать, подключаться к атакам, подавать. Когда ему было 18 лет, то Рожерио казался многообещающим талантом», - приводит слова репортера Metaratings.ru.

Отметим, что в прошлом сезоне 25-летний Рожерио провел за «Сассуоло» 37 матчей и сделал четыре результативные передачи.