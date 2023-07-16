«Васко да Гама» планирует арендовать Карраскаля у ЦСКА с правом выкупа

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в Бразилии. Об этом сообщает Goal.com.

Отметим, что в в услугах 25-летнего игрока заинтересован «Васко да Гама». Клуб из Рио-де-Жанейро рассматривает вариант с арендой колумбийца с правом выкупа и уже начал переговоры с представителями футболиста

Напомним, хавбек перешел в ЦСКА из «Ривер Плейта» летом прошлого года за 6 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел за армейцев 34 матча, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.