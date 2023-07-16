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«Васко да Гама» планирует арендовать Карраскаля у ЦСКА с правом выкупа

Хавбек перешел в московский клуб из «Ривер Плейта» летом прошлого года
16 июля 2023 10:17
автор: Степан Шереметьев

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в Бразилии. Об этом сообщает Goal.com.

Отметим, что в в услугах 25-летнего игрока заинтересован «Васко да Гама». Клуб из Рио-де-Жанейро рассматривает вариант с арендой колумбийца с правом выкупа и уже начал переговоры с представителями футболиста

Напомним, хавбек перешел в ЦСКА из «Ривер Плейта» летом прошлого года за 6 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел за армейцев 34 матча, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

источник: Goal.com
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