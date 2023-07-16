Тренер «Торпедо» Клотет рассказал, что ему не понравилось в игре его команды

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет прокомментировал победу своих подопечных над махачкалинским «Динамо» в матче стартового тура Первой лиги-2023/24.

«Команда следовала плану, поэтому к 35-й минуте мы вели 2:0. Потом были еще моменты, но не получилось их реализовать. Единственное, что мне не понравилось, - последние 10 минут первого тайма. Мы немного расслабились. Не было эффективности на левом фланге, которая должна была быть. Сопернику удалось провести четыре перспективные атаки, две из которых переросли в опасные угловые», - приводит слова испанского специалиста клубная пресс-служба черно-белых.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Торпедо».

Клотет возглавил команду по ходу прошлого сезона, однако не смог спасти ее от вылета из РПЛ. У руля махачкалинцев накануне старта нового сезона встал Курбан Бердыев.