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Валуев назвал замечательным матч Суперкубка России между «Зенитом» и ЦСКА

В этой встрече сильнее оказался сильнее петербургский клуб.
16 июля 2023 10:55
автор: Степан Шереметьев

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на победу «Зенита» над ЦСКА (0:0, пенальти 5:4) в матче за Суперкубок России.

«Просто замечательный матч. Рад победе любимой команды. Лотерея. Серия пенальти. Мы «Зенит» и нам это нравится», - приводит слова политика «СЭ».

Добавим, что «Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России в своей истории и стал абсолютным рекордсменом по этому показателю. На счету ЦСКА – семь подобных трофеев.

В сезоне-2022/2023 петербуржцы стали досрочными чемпионами России, а красно-синие – обладателями Кубка страны.

источник: «Спорт-Экспресс»
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