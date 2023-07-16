В Сербии раскрыли детали переговоров между «Спартаком» и Эраковичем

«Спартак» ведёт переговоры о трансфере защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича. Об этом пишет Mozzart Sport.
По данным источника, московский клуб предложил футболисту 1,5 млн евро в год. О реакции игрока не уточняется.
Ранее сообщалось, что красно-белые готовы заплатить за Эраковича 7 млн евро, а также перечислить «Црвене» 10% от последующей продажи защитника.
В прошедшем сезоне чемпионата Сербии 22-летний Эракович отыграл 27 матчей и отдал 2 голевых паса. Также он получил 5 жёлтых карточек.
источник: «Советский спорт»