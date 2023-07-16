«Рубин» согласовал трансфер пятикратного чемпиона Словакии

Форвард словацкого «Слована» Александр Чаврич станет игроком «Рубина». Такой информацией располагает «СЭ».

По данным источника, трансфер уже согласован. За переход нападающего казанцы выложат 1 млн евро.

Отмечается, что 29-летний футболист присоединится к новой команде после ответного матча против люксембургского «Свифта» в квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, Чаврич выступает за «Слован» с 2016 года. Он помог клубу 5 раз выиграть чемпионат Словакии и 4 раза – Кубок страны.

В прошедшем сезоне хорватский форвард забил 24 гола в 55 матчах.