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«Рубин» согласовал трансфер пятикратного чемпиона Словакии

В прошлом сезоне он забил 24 гола в 55 матчах.
16 июля 2023 14:56
автор: Артур Гичунцев

Форвард словацкого «Слована» Александр Чаврич станет игроком «Рубина». Такой информацией располагает «СЭ».

По данным источника, трансфер уже согласован. За переход нападающего казанцы выложат 1 млн евро.

Отмечается, что 29-летний футболист присоединится к новой команде после ответного матча против люксембургского «Свифта» в квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, Чаврич выступает за «Слован» с 2016 года. Он помог клубу 5 раз выиграть чемпионат Словакии и 4 раза – Кубок страны.

В прошедшем сезоне хорватский форвард забил 24 гола в 55 матчах.

источник: «Спорт-Экспресс»
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