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Четыре украинских игрока «Севастополя» не смогли получить российские футбольные паспорта

Им пришлось покинуть команду.
16 июля 2023 15:17
автор: Степан Шереметьев

Гендиректор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал, сколько игроков команды не смогли получить российские футбольные паспорта.

«Кто подал документы, прошел критерии и смог сделать российские футбольные паспорта, тех мы заявили. Всего у нас заявлено 19 футболистов. Те, кто по критериям не может пройти, их в команде уже нет. Таких было четыре футболиста», - приводит слова руководителя «РБ Спорт».

Напомним, что севастопольский клуб стал одним из двух представителей Крымского полуострова, которые были допущены до внутрироссийских соревнований.

16 июля «Севастополь» проведет свой первый матч в рамках Второй лиги ФНЛ против «СКА Ростова». Согласно регламенту турнира, участники не могут иметь в своих составах легионеров.

источник: «РБ-Спорт»
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