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Стало известно, сколько заработал РФС за матч Суперкубка России между «Зенитом» и ЦСКА

Встреча прошла в Казани.
16 июля 2023 15:34
автор: Степан Шереметьев

Директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин рассказал, какую сумму удалось выручить с организации матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

Напомним, встреча прошла 15 июля в Казани и завершилась в пользу питерцев (0:0, пен. - 5:4).

«На Суперкубке в Казани РФС впервые представил партнера матчевого шоу - им стала VK Музыка. Именно такой подход привел к рекордным коммерческим доходам с Суперкубка - почти 200 миллионов рублей», - приводит слова специалиста.

Добавим, что «Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России в своей истории и стал абсолютным рекордсменом по этому показателю. На счету ЦСКА – семь подобных трофеев.

В сезоне-2022/2023 петербуржцы стали досрочными чемпионами России, а красно-синие – обладателями Кубка страны.

источник: «Спорт-Экспресс»
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