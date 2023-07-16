Агент Эраковича рассказал о переговорах по трансферу защитника в «Спартак»

Футбольный агент Зоран Павлович отреагировал на информацию о возможном переходе своего клиента, защитника сербской «Црвены Звезды» Страхини Эраковича, в московский «Спартак».

Накануне приводилась информация, что красно-белые предложили за игрока 8 миллионов евро. Сам футболист может получить четырехлетний контракт с зарплатой в 1,5 миллиона евро.

«Предложение по трансферу Эраковича поступило, мы его рассматриваем», - приводит слова агента Metaratings.ru.

Добавим, что контракт 22-летнего Эраковича с белградским клубом действует до июня 2026 года. В активе защитника пять матчей за сборную Сербии.