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Жоаозиньо допустил, что может вернуться в чемпионат РПЛ

Футболист выступал в России за три клуба.
16 июля 2023 16:17

Бразильский форвард Жоаозиньо высказался о потенциальном возвращении в чемпионат России.

Напомним, что 34-летний футболист в минувшем сезоне выступал за «Сочи». После завершения чемпионата Жоаозиньо покинул клуб, в связи с окончанием срока контракта.

«Сейчaс приехал домой в Бразилию. Пока никaких предложений от местных клубов не получaл, просто приехал домой. Допускаю ли, что вeрнусь в Россию? Всe возможно. Почему нет? Просто покa попрощался, так как уехал. Но если завтрa поступит предложение, могу вeрнуться», — цитирует Жоаозиньо «Матч ТВ».

Отметим, что ранее нападающий также играл за «Краснодар» и «Динамо».

В минувшем чемпионате РПЛ Жоаозиньо провел 23 матча, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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