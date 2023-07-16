«Аль-Ахдуд» объявил о подписании бывшего футболиста «Рубина» и «Локомотива» 

Экс-защитник «Рубина» и «Локомотива» Соломон Кверквелия заключил контракт с «Аль-Ахдудом». Об этом сообщает пресс-служба аравийского клуба.

Отметим, что условия и длительность контракта 31-летнего футболиста с командой из Саудовской Аравии в данный момент не разглашаются. Грузин присоединился к саудовцам на правах свободного агента.

Добавим, что в сезоне-2022/2023 Кверквелия играл за «Нефтчи». Всего за азербайджанский клуб он провел 42 игры и отличился двумя забитыми мячами. Ранее в своей карьере он выступал в РПЛ за «Локомотив», «Рубин» и «Ротор». В составе железнодорожников он стал чемпионом России в 2018 году. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 700 тысяч евро.