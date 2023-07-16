«ПСЖ» может отдать Симонса в аренду в «РБ Лепциг»

Полузащитник «ПСЖ» Ксави Симонс может провести следующий сезон в чемпионате Германии.

Ранее стало известно, что 20-летний футболист был выкуплен у ПСВ за шесть миллионов евро. Этот пункт был включен в сделку по переходу Симонса в клуб из Нидерландов в прошлом году.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Фабрицио Романо, множество клубов хотят взять Ксави в аренду. Переговоры с клубом из Парижа начали большинство команд, но фаворитом выступает «РБ Лейпциг».

Накануне появилась информация, что если «ПСЖ» покинут Килиан Мбаппе или Неймар, то Симонс остается во французской команде.

В минувшем сезоне хавбек провел 48 матчей за ПСВ во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал девять результативных передач.