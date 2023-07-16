Клаудиньо ответил на вопрос о скором возвращении Вендела в расположение «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался на тему того, что его одноклубник Вендел по-прежнему не вернулся в расположение питерской команды.

Отметим, что 25-летний футболист в настоящее время находится в Бразилии, а сроки его возвращения в Санкт-Петербург остаются неизвестны.

«Не знаю, когда Вендел вернётся обратно в «Зенит». Я не поддерживаю с ним связь», — приводит слова Клаудиньо «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что бразильский хавбек рассчитывает покинуть стан сине-бело-голубых в скором времени, так как считает атмосферу в клубе «ужасающей».

Добавим, Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В сезоне-2022/2023 за команду Сергея Семака он отыграл 33 матча, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 24 миллиона евро. Он является трехкратным чемпионом России и двухкратным обладателем Суперкубка страны.