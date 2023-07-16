Дивеев может пропустить стартовый матч ЦСКА в новом сезоне РПЛ

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рискует пропустить матч 1-го тура нового сезона чемпионата РПЛ.

Напомним, 23-летний футболист был заменён в игре за Суперкубок с «Зенитом» (0:0, 4-5 по пен.). Игорь покинул поле после первых 45 минут. Вместо него вышел Кирилл Набабкин.

«Не силён в медицинских терминах, но знaю, что Игорь не мог играть и по этoй причине был заменен. Не думaю, что это системная истoрия. Сейчас проблема не решенa, и этим будет заниматься мeдицинский штаб. Возможно, он нe примет участие в 1-м турe», — приводит Sport24 слова агента футболиста Олега Ерёмина.

Добавим, что 22 июля ЦСКА примет дома «Урал» в рамках 1-го тура чемпионата России.