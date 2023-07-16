«Манчестер Юнайтед» планирует подписать игрока сборной Германии

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка может сменить клубную прописку в текущее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

Как утверждает источник, на 28-летнего хавбека претендуют «Манчестер Юнайтед» и ряд европейских команд. Сообщается, что мюнхенский клуб готов продать немца за 40-50 миллионов евро. Сам футболист не хочет покидать стан баварцев, однако может изменить мнение в том случае, если потеряет место в основном составе команды Томаса Тухеля, который больше рассчитывает на Конрада Лаймера и Йозуа Киммиха.

Напомним, Горецка присоединился к «Баварии» в июле 2018 года. С тех пор за немецкий клуб он провёл 179 матчей, в которых забил 34 гола и отдал 35 результативных передач. Также на его счету 53 игры, 14 забитых мячей и 11 ассистов в составе национальной команды Германии. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.