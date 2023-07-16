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Канчельскис назвал главных фаворитов в звании лучшего бомбардира РПЛ-2023/2024

Новый сезон чемпионата России стартует на следующей неделе.
16 июля 2023 17:12
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», а ныне тренер, Андрей Канчельскис поделился мнением по поводу того, кто может стать лучшим бомбардиром в предстоящем сезоне РПЛ.

«Новый сезон РПЛ сюрпризов не принесёт. Выиграет «Зенит», а за тройку будут бороться «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. Может, ещё «Динамо». Кто будет лучшим бомбардиром? Малком, Дзюба и Чалов — главные соперники в гонке бомбардиров нового сезона. Думаю, у них самые высокие шансы», — приводит слова 54-летнего специалиста «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2022/2023 чемпионом России стал «Зенит» в пятый раз подряд, а нападающий сине-бело-голубых Малком выиграл бомбардирскую гонку в прошедшем розыгрыше национального первенства, записав на свой счёт 23 забитых мяча.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги начнётся 21 июля с матча «Динамо» и «Краснодара».

источник: «РБ-Спорт»
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