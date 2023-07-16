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Агент Николсона сообщил сроки возвращения форварда в «Спартак»

Ранее ямайский игрок принимал участие в матчах за сборную в рамках Золотого кубка КОНКАКАФ. 
16 июля 2023 17:34
автор: Глеб Шевяков

Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, объяснил, когда его клиент вернется в расположение столичной команды.

Отметим, что 26-летний футболист выступал за сборную Ямайки на Золотом кубке КОНКАКАФ. В полуфинале турнира его национальная команда потерпела поражение от Мексики (0:3).

«Шамар вернется ориентировочно 25 июля. Он находится на связи с клубом», — приводит слова Портеги «Спорт-Экспресс».

Добавим, Николсон присоединился к «Спартаку» в январе прошлого года. В сезоне-2022/2023 за команду Гильермо Абаскаля он сыграл 27 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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