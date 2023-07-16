Агент Николсона сообщил сроки возвращения форварда в «Спартак»

Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, объяснил, когда его клиент вернется в расположение столичной команды.

Отметим, что 26-летний футболист выступал за сборную Ямайки на Золотом кубке КОНКАКАФ. В полуфинале турнира его национальная команда потерпела поражение от Мексики (0:3).

«Шамар вернется ориентировочно 25 июля. Он находится на связи с клубом», — приводит слова Портеги «Спорт-Экспресс».

Добавим, Николсон присоединился к «Спартаку» в январе прошлого года. В сезоне-2022/2023 за команду Гильермо Абаскаля он сыграл 27 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.