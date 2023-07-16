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Франко Камоцци высказался о возможном переходе Рожерио в «Спартак» 

Ранее агент бразильца рассказал, что они находятся в переговорах с московской командой. 
16 июля 2023 17:50
автор: Глеб Шевяков

Бывший ассистент экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци поделился мнением по поводу возможного перехода защитника «Сассуоло» Рожерио в столичную команду.

Ранее агент футболиста сообщил, что его клиент близок к переходу в стан красно-белых.

«Будет очень интересно, если этот трансфер всё-таки состоится. Рожерио — действительно хороший футболист, в Италии он считается сильным защитником. Мне хотелось бы увидеть его в «Спартаке». Такой игрок, безусловно, будет полезен команде», — приводит слова итальянца «РБ Спорт».

Добавим, Рожерио выступает за «Сассуоло» с 2017 года. В прошедшем сезоне в составе итальянской команды он принял участие в 37 матчах, в которых отдал четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет пять с половиной миллионов евро.

источник: «РБ-Спорт»
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