В «Оренбурге» сообщили, что новый главный тренер команды Ярошик получил рабочую визу

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что новый главный тренер команды Иржи Ярошик стал обладателем визы для работы в Российской Премьер-Лиге.

«Конечно, Иржи Ярошик уже получил рабочую визу. Получается, уже может здесь приступить к работе и находиться на скамейке. Всё нормально. Уже летит на самолёте в Оренбург», — приводит слова функционера «Матч ТВ».

Добавим, «Оренбург» назначил Ярошика на пост главного тренера клуба 22 июня после того, как бывший наставник оренбуржцев Марцел Личка перебрался в московское «Динамо» на аналогичную должность.

Сезон-2022/2023 «Оренбург» завершил на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков после 30 туров.