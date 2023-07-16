ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В «Оренбурге» сообщили, что новый главный тренер команды Ярошик получил рабочую визу

О назначении чешского специалиста в команду «горожан» стало известно в прошлом месяце.
16 июля 2023 18:00
автор: Глеб Шевяков

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что новый главный тренер команды Иржи Ярошик стал обладателем визы для работы в Российской Премьер-Лиге.

«Конечно, Иржи Ярошик уже получил рабочую визу. Получается, уже может здесь приступить к работе и находиться на скамейке. Всё нормально. Уже летит на самолёте в Оренбург», — приводит слова функционера «Матч ТВ».

Добавим, «Оренбург» назначил Ярошика на пост главного тренера клуба 22 июня после того, как бывший наставник оренбуржцев Марцел Личка перебрался в московское «Динамо» на аналогичную должность.

Сезон-2022/2023 «Оренбург» завершил на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков после 30 туров.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Захарян оценил тренировочные сборы «Динамо» под руководством Марцела Лички 
Чешский специалист возглавил московскую команду 1 июля.
16.07.2023 18:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сутормин прокомментировал информацию об интересе ЦСКА и «Рубина»
Ранее сообщалось, что «Зенит» готов продать игрока за 5 млн долларов.
16.07.2023 18:04
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Франко Камоцци высказался о возможном переходе Рожерио в «Спартак» 
Ранее агент бразильца рассказал, что они находятся в переговорах с московской командой. 
16.07.2023 17:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Николсона сообщил сроки возвращения форварда в «Спартак»
Ранее ямайский игрок принимал участие в матчах за сборную в рамках Золотого кубка КОНКАКАФ. 
16.07.2023 17:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Рубин» объявил о трансфере Угочукву Иву из «Урарту»
«Рубин» объявил о трансфере Угочукву Иву из «Урарту»
В этом году игрок дебютировал в составе сборной Армении. 
16.07.2023 17:23
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Канчельскис назвал главных фаворитов в звании лучшего бомбардира РПЛ-2023/2024
Новый сезон чемпионата России стартует на следующей неделе.
16.07.2023 17:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дивеев может пропустить стартовый матч ЦСКА в новом сезоне РПЛ
Футболист не смог доиграть до конца матч за Суперкубок России.
16.07.2023 17:11
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Манчестер Юнайтед» планирует подписать игрока сборной Германии
На клубном уровне футболист играет за «Баварию».
16.07.2023 17:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.