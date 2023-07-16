Захарян оценил тренировочные сборы «Динамо» под руководством Марцела Лички 

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался по поводу тренировочных сборов столичного клуба во главе с новым главным тренером Марцелом Личкой.

«Самые тяжёлые в моей жизни сборы. Много нагрузки, бега, мало выходных. Марцел открытый, со всеми может поговорить, профессионал, я очень рад с ним работать. У него поставленный футбол, больше играем в атаку», — приводит слова 20-летнего футболиста «РИА Новости».

Добавим, что 1 июля «Динамо» объявило о назначении Лички на пост главного тренера команды. Ранее он руководил «Оренбургом» на протяжении трёх лет. «Горожане» под его руководством завершили сезон-2022/2023 на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Его контракт с бело-голубыми действует до лета 2024 года с возможностью продления на год.