«Интер» проявляет интерес к защитнику «Аталанты»

Защитник сборной Турции и «Аталанты» Мерих Демирал в скором времени может стать игроком «Интера», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, турецкий игрок обороны не входит в планы бергамасков на следующий сезон. 25-летний защитник может уже в текущее трансферное окно сменить команду.

Сообщается, что сам футболист желает попробовать свои силы в топ-клубе. Миланский «Интер» по-прежнему проявляет интерес к турку, однако на данный момент руководство «нерадзурри» занимается другими, более важными трансферными задачами.

В сезоне-2022/2023 на счету Демирала 30 матчей за «Аталанту» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Контракт игрока с «бергамасками» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось о нежелании «Интера» участвовать в дальнейшей борьбе за форварда «Челси» Ромелу Лукаку.