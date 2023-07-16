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Полузащитник «Барселоны» может перейти в «Аль-Хиляль»

Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в 60 млн евро.
16 июля 2023 18:45

«Аль-Хиляль» в текущее трансферное окно может приобрести хавбека «Барселоны».

Как сообщает Mundo Deportivo, речь идет о Рафинье. Бразильский футболист заинтересован в подобном переходе. «Сине-грантовые» пока не получали официального предложения от «Аль-Хиляля».

Отмечается, что «Барселона» готова расстаться с Рафиньей, если получит выгодное предложения от возможного покупателя. Контракт полузащитника истекает в конце июня 2027 года.

В минувшем сезоне Рафинья провел 50 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

источник: El Mundo Deportivo
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