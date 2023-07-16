Стала известна причина, по которой Ромелу Лукаку отказался переходить в «Интер» 

Стало известно, почему форвард «Челси» Ромелу Лукаку не присоединится к «Интеру» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Italia.

Как утверждает источник, 30-летний футболист остался недоволен тем фактом, что не был включён в стартовый состав «нерадзурри» на финальный матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:1). Сообщается, что бельгийский игрок находится в напряжённых отношениях с главным тренером миланского клуба Симоне Индзаги, так как его тренерские решения регулярно вызывали вопросы у игрока.

Ранее появилась информация, что нападающий «пенсионеров» близок к переходу в «Ювентус».

Добавим, что прошедший сезон Лукаку провёл в составе «Интера» на правах аренды. За чёрно-синих он сыграл 37 матчей, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Его соглашение с «Челси» рассчитано до лета 2026 года. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.