Гарри Магуайр лишился капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед» 

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр рассказал, что потерял роль капитана в английском клубе.

«Тренер сообщил мне сегодня, что меняет капитана. Он изложил причины данного решения, и, хотя лично я очень разочарован, я буду продолжать отдавать все силы каждый раз, когда надеваю футболку», – заявил 30-летний футболист в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что новым капитаном «красных дьяволов» может стать полузащитник Бруно Фернандеш.

Добавим, Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. В сезоне-2022/2023 за команду тен Хага он провёл 31 матч и не отличился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро.