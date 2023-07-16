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Первак объяснил, почему «Спартак» намерен приобрести Страхинью Эраковича

Ранее сообщалось, что московский клуб отправил предложение «Црвене Звезде» по трансферу сербского игрока.
16 июля 2023 19:26
автор: Глеб Шевяков

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак оценил возможный переход защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича в столичную команду.

«Эракович — хороший футболист. Почему «Спартак» подписывает иностранцев? Потому что на российском рынке нет ничего достойного. Абаскаль укрепляет линию обороны, это нормально. «Спартак» много пропускает уже не первый год. Сейчас берут защитника, чтобы добавить надежности», — приводит слова Первака «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что красно-белые готовы заплатить за 22-летнего футболиста семь миллионов евро. Клуб из Белграда рассчитывает выручить за своего игрока не менее, чем девять миллионов.

Добавим, что Эракович является воспитанником академии «Црвены Звезды». В прошедшем сезоне за сербскую команду он провел 47 матчей и отдал две результативные передачи. Также на его счету пять игр и один забитый мяч за сборную Сербии.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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