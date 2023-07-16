«Салернитана» проявляет интерес к российскому полузащитнику Алексею Миранчуку

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Как утверждает источник, «Бергамо Кальчо» готовы продлить трудовое соглашение с россиянином и вновь отправить его в аренду. Сообщается, что в услугах 27-летнего футболиста заинтересована «Салернитана». Клуб хочет арендовать хавбека на сезон-2023/2024.

Добавим, Миранчук принадлежит «Аталанте» с осени 2020 года. Сезон-2022/2023 он проводил в аренде в «Торино». Всего за туринскую команду он провел 31 матч, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.